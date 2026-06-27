Mamdani la firmó: Nueva York tiene una orden ejecutiva para proteger a los trabajadores del calor extremo

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, firmó una orden ejecutiva destinada a reforzar la protección de millones de trabajadores expuestos a las altas temperaturas durante el verano. La medida, presentada como la primera iniciativa de este tipo en la historia de la ciudad, busca coordinar una respuesta integral entre distintas agencias gubernamentales y ampliar las herramientas de prevención frente a uno de los fenómenos meteorológicos más letales para los neoyorquinos.

Orden ejecutiva de Mamdani: cómo protegerá a trabajadores del calor extremo en Nueva York

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina del alcalde, la nueva orden ejecutiva pone el foco en la seguridad laboral y establece un plan de acción coordinado para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada a las altas temperaturas.

El Anuncio De Mamdani

El anuncio fue realizado en el Ayuntamiento de la ciudad junto a representantes sindicales, organizaciones comunitarias, funcionarios municipales y trabajadores de distintos sectores. Allí, Zohran Mamdani remarcó que el objetivo es incorporar a los empleados dentro de las políticas públicas de preparación frente a emergencias climáticas, una población que, según sostuvo, históricamente no recibió la misma atención que el resto de los residentes.

“Nadie debería tener que elegir entre su salario y su salud”, afirmó el alcalde. “Los trabajadores que construyen nuestro horizonte urbano, entregan nuestros paquetes, venden alimentos en las esquinas y mantienen esta ciudad en funcionamiento merecen volver a casa sanos y salvos al final de cada jornada laboral”.

El mandatario también aseguró que, durante años, los empleados soportaron las consecuencias del calor extremo sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades y que la nueva administración pretende revertir esa situación mediante una estrategia coordinada entre todas las áreas de gobierno.

Qué medidas contra el calor extremo deberán aplicar las agencias de Nueva York

La orden ejecutiva instruye a varias dependencias municipales a desarrollar herramientas específicas para reducir los riesgos sanitarios asociados a las altas temperaturas.

La orden instruye la elaboración inmediata de guías de seguridad multilingües para el personal al aire libre, además de establecer protocolos específicos para espacios cerrados nyc.gov

Entre las medidas más importantes figuran:

Elaboración y distribución de guías de seguridad multilingües para trabajadores al aire libre durante este año.

Publicación de una guía específica para empleados que desarrollan tareas en espacios cerrados antes del 1° de marzo de 2027.

Implementación obligatoria de planes de prevención de enfermedades relacionadas con el calor en todas las agencias municipales.

Revisión y fortalecimiento de los requisitos de seguridad térmica en las obras de construcción.

Estudios sobre la relación entre el calor extremo y las solicitudes de compensación laboral.

Evaluación para determinar si las enfermedades provocadas por el calor deben convertirse en una condición sanitaria de declaración obligatoria.

El Departamento de Salud e Higiene Mental, NYC Emergency Management y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad serán los encargados de elaborar y distribuir las recomendaciones preventivas para quienes trabajan al aire libre.

Por su parte, el Departamento de Edificios tendrá plazo hasta el 1° de marzo de 2027 para presentar propuestas destinadas a fortalecer los protocolos de seguridad en los sitios de construcción.

Sindicatos y empleados de LaGuardia respaldan el plan laboral de Mamdani

Entre los testimonios difundidos en el comunicado oficial aparece el de John Mosquera, empleado de operaciones terrestres de Alliance Ground International en el aeropuerto LaGuardia, quien describió las condiciones extremas a las que se enfrentan muchos trabajadores.

El empleado explicó que algunas jornadas laborales en la pista se asemejan a trabajar dentro de un horno, relató que sufrió desmayos provocados por el calor y señaló que durante mucho tiempo no existió suficiente atención sobre esta problemática.

El video de Mamdani frente al calor extremo en Nueva York

Desde el sindicato 32BJ SEIU, su presidente Manny Pastreich denunció que empleados aeroportuarios reportaron pérdidas de conocimiento dentro de áreas de carga, represalias por solicitar agua y presiones para mantener la productividad incluso bajo temperaturas peligrosas. Para la organización sindical, la nueva orden ejecutiva representa un paso importante para exigir responsabilidades a los empleadores y garantizar condiciones laborales seguras.

La iniciativa fue elaborada junto a la coalición TEMP Coalition, el New York Committee for Occupational Safety and Health, 32BJ SEIU y decenas de sindicatos y organizaciones comunitarias que desde hace años reclaman mayores protecciones para quienes trabajan expuestos al calor en la ciudad.