Freno a las propinas: el conflicto detrás del Mundial 2026 en Nueva York

La ciudad de Nueva York experimenta un choque cultural debido al sistema de propinas, en medio de la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026. Muchos visitantes vivieron conflictos al no tener la costumbre del pago extra para reconocer el servicio en sus países de origen.

Nueva York: el choque cultural de las propinas durante el Mundial 2026

Mientras muchos clientes extranjeros esperan que el precio en el menú sea el costo final. Sin embargo, los trabajadores neoyorquinos asumen que la propina es un componente esencial de su remuneración mensual.

Los trabajadores en sectores que reciben propinas tienen un salario mínimo menor al resto Freepik

Esta divergencia provocó situaciones tensas en diversos establecimientos gastronómicos de la Gran Manzana, según un reporte de Univision. Algunos turistas expresaron su frustración al sentir que se les exige un pago adicional por un servicio que consideran incluido, mientras que los trabajadores reclaman por la falta de este ingreso.

“La propina es lo que nos puede llevar a un salario respetable para la supervivencia en Nueva York”, dijo un trabajador de un restaurante en la ciudad. En cambio, una turista de nacionalidad argentina, mencionó: “En Argentina, las propinas no son obligatorias y es a donación, digamos. Y sí, es un poco chocante la imposición”.

El sustento legal y la realidad de los trabajadores sobre las propinas en Nueva York

En Estados Unidos, existe una regulación que permite a los empleadores pagar salarios base inferiores al mínimo legal en sectores donde se paga propina. Según el sitio web de guía turística A Nueva York, la premisa teórica es que el trabajador alcanzará el sueldo mínimo con la suma de su remuneración y las propinas obtenidas diariamente.

La realidad cotidiana demuestra que una gran parte de empleados en restaurantes y bares dependen de estos pagos. Por esta razón, aunque legalmente no pueden forzar al cliente a dejar un porcentaje extra, la ausencia de este gesto es vista como una falta grave de cortesía en Nueva York.

El cálculo con el que se puede estimar cuánta propina dejar en Nueva York Freepik - Freepik

De cuánto es el salario mínimo en Nueva York para trabajadores con propina

Desde el 1° de enero de 2026, el salario mínimo general en la ciudad de Nueva York se estableció en 17 dólares la hora. No obstante, el Departamento de Trabajo estatal contempla reglas específicas para aquellos sectores donde los empleados perciben propinas de forma habitual.

Los empleos que quedan exentos de pagar impuestos al IRS sobre las propinas

Los trabajadores de servicio que reciben propinas deben percibir al menos US$14,15 por hora en efectivo, con un crédito por propina de US$2,85. Para los trabajadores de servicio de alimentos, el salario base en efectivo es de US$11,35, con un crédito por propina de US$5,65.

Es ilegal pagar a los empleados por debajo de estas tasas mínimas establecidas por el estado. Las empresas que planeen utilizar estos créditos deben consultar estrictamente los recursos del Departamento de Trabajo para asegurar el cumplimiento normativo.

Guía para calcular la propina en Nueva York

Para los visitantes, lo más recomendable es mentalizarse de que el precio final de cualquier consumo será entre un 15% y un 20% superior al listado. Según la guía turística, en restaurantes con servicio de mesa, se considera que el 18% es el estándar “aceptable” por un servicio correcto.

En cambio, si el servicio es “excelente”, los clientes suelen incrementar su aporte entre un 20% y un 25% del total antes de aplicar los impuestos correspondientes. Es crucial recordar que la base de cálculo debe realizarse sobre el subtotal de la cuenta, en el que se excluye el 8,8% del impuesto a las ventas.