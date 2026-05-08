Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sur

: 5 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 47%

: 47% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 72%.