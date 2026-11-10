1
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
Veterans Day 11 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 55%.
Más leídas
- 2
Horarios de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Costa Rica, por la nueva fecha FIFA
- 3
Avalancha y desesperación: qué pasó y qué contaron los jóvenes que participaron de la fiesta de un bicampeón de rugby
- 4
Hay alerta amarilla por vientos fuertes y nevadas para este martes 10 de noviembre: las provincias afectadas