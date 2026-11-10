Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Suroeste

: 5 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

Veterans Day 11 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 55%.