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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 60 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 49%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 75%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
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