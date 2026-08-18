Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Oeste

: 1 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 43%.