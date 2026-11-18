El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Suroeste

: 2 a 6 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 19 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.