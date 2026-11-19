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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 6,70 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El viernes 20 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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