Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Suroeste

: 3 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 3 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.