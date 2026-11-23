El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -0,60 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 a 14 mph, Oeste

: 7 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de -3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.