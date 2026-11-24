El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre -4,40 y 3,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noroeste

: 5 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de -3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.