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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre -4,40 y 3,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 25 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de -3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.