El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre -3,30 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 3 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 0 a 3 mph, Este

: 0 a 3 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 96%.