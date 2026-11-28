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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 6,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 100%.