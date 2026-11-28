El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 6,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Oeste

: 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 100%.