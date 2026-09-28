Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 28 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia débil.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Norte

: 3 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.