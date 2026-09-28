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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 28 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia débil.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia débil.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia débil
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El jueves 1 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 2 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 3 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 4 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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