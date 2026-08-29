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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
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