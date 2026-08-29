Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Oeste

: 1 a 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.