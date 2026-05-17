Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 68 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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