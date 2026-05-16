Buenas noticias de Mamdani en Nueva York: el supermercado con precios muy baratos que abrirá en East Harlem

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que East Harlem tendrá un supermercado público de la ciudad como parte de un plan para abrir cinco tiendas administradas con apoyo municipal. El proyecto se instalará en La Marqueta, un histórico mercado ubicado bajo las vías del Metro-North en Park Avenue. El objetivo es ofrecer productos esenciales a precios más bajos que los del mercado tradicional.

Cuándo abre el supermercado público de La Marqueta en East Harlem

La oficina del alcalde informó que la primera tienda de las cinco presupuestadas comenzará a operar en 2027. Por su parte, el local de East Harlem, que ocupará un espacio de aproximadamente 836 metros cuadrados (9000 pies cuadrados) y abre en 2029.

El gobierno de Mamdani dio detalles sobre el supermercado accesible que abrirá en East Harlem @NYCmayor

El gobierno de la Gran Manzana planea completar los cinco establecimientos antes de que termine el mandato de Mamdani. La operación de La Marqueta requerirá una demolición y reconstrucción completa antes de iniciar operaciones.

El proyecto funcionará bajo un esquema donde la ciudad de Nueva York cubrirá costos de construcción, renta o remodelación y una empresa privada operará el día a día del supermercado.

La propuesta incluye descuentos en productos considerados esenciales para las familias, como arroz, frijoles, frutas y otros alimentos de consumo frecuente. La medida se dio en medio de una subida de precios de casi 66% en la última década, según datos de las autoridades municipales.

Cómo funcionará el plan de supermercados públicos de Mamdani en Nueva York

El modelo municipal busca reducir costos operativos al eliminar gastos de renta y algunos impuestos asociados al inmueble. Según la propuesta presentada por la alcaldía, esos ahorros permitirán trasladar precios más bajos a los consumidores.

La ciudad todavía no definió qué operador privado administrará las tiendas, pero adelantó que el proceso de selección iniciará mediante licitación pública.

El anuncio de Mamdani sobre su plan de alimentos baratos en Nueva York

La Marqueta no fue elegida al azar. El sitio pertenece al gobierno de Nueva York y funciona desde 1936 como mercado comunitario. Durante décadas recibió vendedores ambulantes y comerciantes latinos, especialmente puertorriqueños, dominicanos y mexicanos.

Actualmente alberga más de 20 pequeños negocios y cerca de 120 trabajadores, de acuerdo con la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York. Además, la elección del lugar busca favorecer a una zona de bajos recursos económicos.

Datos citados por CBS New York muestran que casi un 38% de los hogares de la zona recibió asistencia de algún programa público de alimentación durante el último año y el 59% reportó dificultades para cubrir necesidades básicas.

Tiendas protestan contra el plan de supermercados baratos de Mamdani

La iniciativa provocó críticas entre asociaciones de supermercados independientes y propietarios. Anthony Peña, presidente de la National Supermarket Association, declaró a ABC7 que el gobierno debería invertir directamente en negocios ya existentes en lugar de crear nuevas tiendas públicas.

La Marqueta fue el lugar elegido por Zohran Mamdani para lanzar su programa de supermercados asequibles en Nueva York Oficina del Alcalde de NYC

El grupo sostiene que los comercios independientes ya cuentan con infraestructura y podrían ofrecer descuentos inmediatos si recibieran apoyo financiero.

Reuters reportó que East Harlem fue seleccionado porque el ingreso de la zona se ubica muy por debajo del promedio de Manhattan. Sin embargo, críticos del proyecto afirman que el vecindario ya cuenta con supermercados relativamente económicos y que el dinero público podría destinarse a fortalecer negocios existentes.