Dónde entregan comida gratis en Nueva York en la semana del 18 al 22 de mayo de 2026
El sistema Mobile Pantry realizará el martes 19 una nueva jornada de distribución con modalidad de mercado comunitario y entrega de frutas, verduras, productos básicos y proteínas congeladas
En las despensas comunitarias, comedores y puntos itinerantes de Nueva York, las familias podrán acceder esta semana a alimentos gratuitos, productos frescos y comidas calientes en barrios como El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island. Los operativos funcionarán entre el 18 y el 22 de mayo con atención durante la mañana, la tarde y la noche.
Dónde retirar alimentos gratis y productos frescos en Nueva York esta semana
En Nueva York funcionan dos redes comunitarias reconocidas que impulsan programas de ayuda alimentaria en distintos sectores de la ciudad.
Por un lado, Food Bank For New York City, que colabora con casi 800 grupos asociados dedicados al apoyo nutricional y a la asistencia vinculada con beneficios de comida.
Por otro lado, New York Common Pantry, que distribuye productos frescos, bolsas de emergencia y comidas calientes para familias y personas que atraviesan dificultades para acceder a alimentos.
Ambas instituciones mantendrán esta semana jornadas gratuitas de entrega de productos básicos y mercadería fresca en los cinco distritos neoyorquinos a través de organizaciones y centros comunitarios asociados.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario local
Community Impact Food Pantry
616 West 114th Street, Manhattan
Lunes, miércoles y jueves
11 a 14 hs
The Lower Eastside Girls Club
402 East 8th Street, Manhattan
miércoles
11 a 14 hs
Sephardic Bikur Holim
425 Kings Highway, Brooklyn
Lunes a jueves
9 a 17 hs
Sephardic Bikur Holim
425 Kings Highway, Brooklyn
viernes
9 a 13 hs
YMCA Community Market – Coney Island YMCA
2980 West 29th Street, Brooklyn
Lunes, miércoles, jueves y viernes
15 a 17 hs
YMCA Community Market – Coney Island YMCA
2980 West 29th Street, Brooklyn
martes
14.30 a 16.30 hs
Vision Urbana, Inc.
66 Essex Street, Manhattan
martes
11 a 13 hs
Vision Urbana, Inc.
66 Essex Street, Manhattan
Miércoles y jueves
8 a 15 hs
Christian Pentecostal Church
910 Richmond Road, Staten Island
martes
14 a 19 hs
Christian Pentecostal Church
910 Richmond Road, Staten Island
miércoles
16 a 19.30 hs
Catholic Charities of Staten Island (CCSI)
120 Anderson Avenue, Staten Island
jueves
10 a 12 hs
Sam Field
58-25 Little Neck Parkway, Queens
lunes
11 a 19 hs
Sam Field
58-25 Little Neck Parkway, Queens
Martes a viernes
8 a 14 hs
New Life Holiness Caring Hands Food Pantry
4401 Barnes Avenue, Bronx
jueves
7.30 a 10.30 hs
St. John’s Bread and Life
795 Lexington Avenue, Brooklyn
Lunes a jueves
8 a 14 hs
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
602 East 9th Street, Manhattan
Lunes a viernes
12.30 a 13.30 hs
Holy Apostles Soup Kitchen
296 9th Avenue, Manhattan
Martes a jueves
9.30 a 11 hs y 13.30 a 15 hs
The Salvation Army Jamaica Citadel
90-23 161st Street, Queens
Lunes a viernes
9 a 16 hs
United Methodist Center en Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
Martes y jueves
9.30 a 11 hs y 13.30 a 16 hs
St. Luke’s Senior Community Program
777 East 222nd Street, Bronx
miércoles
8 a 10 hs
Los lugares con desayunos gratuitos en Nueva York entre el 18 y el 22 de mayo
Varias instituciones continuarán esta semana con servicios de desayuno. Los programas funcionarán principalmente durante la mañana y estarán dirigidos a personas que necesiten apoyo alimentario. Algunos centros también extenderán su atención hasta la tarde.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario local
East 233rd Street Senior Center
732 East 233rd Street, Bronx
Miércoles y jueves
8.30 a 14 hs
Crossroads Community Services Inc.
108 East 51st Street, Manhattan
Lunes y miércoles
7.30 a 8.30 hs
Korean American Senior Center - Flushing
42-15 166th Street, Queens
Lunes a viernes
8.30 a 17 hs
St. John’s Bread and Life
795 Lexington Avenue, Brooklyn
Lunes a jueves
9 a 12.30 hs
Qué centros ofrecen almuerzos gratis en Manhattan, Queens y el Bronx
Distintos centros barriales de Manhattan, Queens y el Bronx mantendrán durante esta semana programas gratuitos de almuerzo. Algunos espacios comenzarán la atención desde las 8 hs y el servicio que más tarde finalizará lo hará a las 16 hs.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario local
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
602 East 9th Street, Manhattan
Lunes a viernes
11 a 12 hs
St. Luke’s Senior Community Program
777 East 222nd Street, Bronx
Lunes a viernes
8 a 13.30 hs
The Salvation Army Jamaica Citadel
90-23 161st Street, Queens
Lunes a viernes
9 a 16 hs
Holy Apostles Soup Kitchen
296 9th Avenue, Manhattan
Lunes a viernes
10.30 a 12.30 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
Lunes, miércoles y viernes
12 a 13 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
Martes y jueves
12.30 a 13.30 hs
Los puntos de Nueva York con cenas y comidas calientes gratuitas esta semana
Algunas organizaciones mantendrán atención durante la tarde y la noche con cenas gratuitas. En ciertos espacios, como el programa de New York Common Pantry en East Harlem, las personas podrán consumir los alimentos en el lugar o retirarlos para llevar. Los servicios tendrán horarios diferenciados: el más temprano comenzará a las 14.30 hs y el que finalizará más tarde cerrará a las 22 hs (hora local).
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
Grand Central Food Program
210 East 124th Street, Manhattan
Todos los días
17.30 a 22 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
Lunes a jueves
16.30 a 17.30 hs
Pathhseo, Inc.
1357 Southern Blvd, Bronx
viernes
16 a 19 hs
New York Common Pantry
8 East 109th Street, East Harlem
Lunes a viernes
14.30 a 15.30 hs
Además del programa de las comidas calientes en East Harlem, New York Common Pantry también mantendrá en el Bronx un servicio de bolsas de emergencia de martes a sábado entre las 10 y las 14 hs en 1290 Hoe Avenue. En esa misma dirección, la organización realizará la distribución principal de alimentos entre jueves y sábado en el mismo horario.
Qué documentación podrían solicitar para acceder a alimentos gratis en Nueva York
Food Bank of Central New York explicó que algunos programas podrían solicitar determinada información o documentación al momento de acceder a la asistencia alimentaria. Entre los requisitos mencionados se encuentran:
- Informar los ingresos del hogar, aunque no será necesario presentar comprobantes.
- Presentar documentación que acredite residencia, como cartas, facturas o correspondencia con nombre y dirección actual.
- Entregar certificados de nacimiento, boletines escolares o facturas médicas en hogares con menores de edad.
- Aportar documentación vinculada con otros integrantes de la vivienda en algunos programas específicos.
Mobile Pantry en Manhattan: cuándo y dónde entregarán frutas, verduras y proteínas gratis
El programa Mobile Pantry de New York Common Pantry realizará una distribución estilo mercado comunitario el martes 19 de mayo entre las 15 y las 17 hs (hora local) en Renaissance School of the Arts, ubicada en 319 East 117th Street, Manhattan.
La organización informó que las personas podrán seleccionar frutas, verduras, productos básicos y proteínas congeladas. Según detalló la entidad, también podrían encontrarse pañales, alimentos para bebés, artículos de higiene personal, productos femeninos, comida para mascotas y otros elementos disponibles según las donaciones recibidas. La institución recomendó asistir con bolsas reutilizables o carros para transportar los artículos y sugirió llegar 30 minutos antes del inicio del operativo.
