LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 68 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 3 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el “punto de quiebre” de los Milei: un Adorni golpeado y las conversaciones para la transición
    1

    Cómo fue el “punto de quiebre” de los Milei: un Adorni golpeado y las conversaciones para la transición

  2. El video del momento en que Ernestina Pais cruza las vías y la atropella el tren
    2

    El nuevo video del accidente de Ernestina Pais

  3. Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada: activaron un protocolo de seguridad
    3

    Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada: activaron un protocolo de seguridad

  4. Qué dice el texto completo de la renuncia de Manuel Adorni
    4

    El texto completo de la renuncia de Manuel Adorni