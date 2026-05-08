Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: probabilidad alta de chubascos
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 77%.
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