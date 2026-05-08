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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 57%
  • Pronóstico: probabilidad alta de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 77%.
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