Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Suroeste

: 6 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: probabilidad alta de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 77%.