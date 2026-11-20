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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
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