El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noreste

: 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York