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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 21 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 21 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
LA NACION
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