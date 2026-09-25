Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 54%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 21 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 21 mph, Norte

: 21 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 54%

: 54% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.