Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Sur

: 1 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.