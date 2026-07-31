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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSeth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
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