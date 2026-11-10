Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

Veterans Day 11 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. Los medios del mundo replicaron el primer mensaje del Papa en la Argentina con foco en las políticas de Milei
    1

    Los medios del mundo replicaron el primer mensaje del Papa en la Argentina con foco en las políticas de Milei

  2. Horarios de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Costa Rica, por la nueva fecha FIFA
    2

    Horarios de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Costa Rica, por la nueva fecha FIFA

  3. Qué pasó y qué contaron los jóvenes que participaron de la fiesta de un bicampeón de rugby
    3

    Avalancha y desesperación: qué pasó y qué contaron los jóvenes que participaron de la fiesta de un bicampeón de rugby

  4. ¿Hay clases mañana, martes 10 de noviembre en CABA?
    4

    ¿Hay clases mañana, martes 10 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires?