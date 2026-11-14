Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 8,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Noroeste

: 8 a 13 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.