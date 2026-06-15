Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 65 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Noroeste

: 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.