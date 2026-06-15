Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 65 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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