Qué son las tarjetas amarillas y rojas que Nueva York entrega a migrantes durante el Mundial 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el Kit de Árbitros del Mundial 2026, un recurso informativo basado en el sistema de tarjetas del fútbol. Se trata de una campaña de 130 mil dólares que difundirá información sobre los derechos laborales y ciudadanos de los migrantes durante el torneo.

Tarjetas amarillas y rojas en Nueva York: el kit de derechos para el Mundial 2026

La administración de Mamdani busca combatir abusos comerciales y violaciones laborales hacia los migrantes de la Gran Manzana. Según un comunicado, el programa entregará herramientas educativas en puntos estratégicos de alta concurrencia para evitar la explotación de los empleados de servicios durante el certamen deportivo.

Mamdani lanzó una nueva medida para apoyar a los migrantes de Nueva York durante el Mundial 2026 Ed Reed/Mayoral Photography Office

“No toleramos a quienes pretenden aprovecharse del torneo para explotar a los neoyorquinos, ya sea mediante prácticas comerciales engañosas, violaciones de nuestras leyes laborales u otras formas de explotación”, declaró el mandatario demócrata. De esta manera, las autoridades locales fiscalizarán el cumplimiento de las normativas vigentes.

Qué incluyen las tarjetas para trabajadores, migrantes y residentes ante el ICE

Los materiales impresos ofrecen un diseño compacto y de fácil traslado para brindar datos sencillos sobre resguardo legal. De acuerdo con el anuncio municipal, las tarjetas amarillas contienen números de asistencia jurídica de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y la Línea Directa Hope.

En ese sentido, las personas podrán utilizar la tarjeta amarilla para reportar infracciones en sus puestos de trabajo a través de llamadas al número 311. Por su parte, los cartones rojos detallan los protocolos de acción ante posibles interacciones con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así se ven las tarjetas que difundirá el gobierno de la ciudad de Nueva York NYC.gov

En este caso, las directrices explican cómo proceder frente a las autoridades migratorias en el hogar, la vía pública o el centro de empleo.

Además, el DCWP difundirá información sobre la Ley de Tiempo Libre Protegido, la Fair Workweek Law y la Safe Hotels Act, que incluyen protecciones como avisos previos ante cancelaciones de turnos, pagos adicionales por cierres y aperturas consecutivas y horarios semanales consistentes.

Estas medidas se implementan con el objetivo de reducir los riesgos de precarización en zonas de alto tránsito de turistas durante las próximas seis semanas.

Dónde se repartirán los materiales y qué asistencia ofrecerá la ciudad durante el torneo

En el anuncio, también se mencionó que el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) distribuirá la Carta de Derechos de los Trabajadores en los cinco distritos neoyorquinos. Se realizarán jornadas de educación laboral con las que se espera informar a 20.000 personas antes del cierre de la campaña, fijado para el 15 de julio.

Los documentos serán traducidos a once idiomas, incluidos español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu, francés y wólof.

La campaña de Mamdani con un guiño a inmigrantes y trabajadores antes del Mundial 2026

Por su parte, la Oficina para Acabar con la Violencia Doméstica y de Género (Endgbv, por sus siglas en inglés) ofrecerá asesoría gratuita y confidencial sin considerar el estatus migratorio del afectado. Las víctimas de explotación o acoso pueden denunciarlo por la Línea Directa Hope con el número 1-800-621-HOPE.

Las bibliotecas públicas, los eventos comunitarios y los centros de visualización de partidos de fútbol operarán como puntos oficiales de entrega de todo el material.