Qué se vota en las elecciones primarias de Nueva York 2026

Los votantes registrados en partidos con elecciones primarias activas podrán acudir a las urnas el 23 de junio para elegir a los candidatos que competirán en los comicios generales de noviembre. En Nueva York, varias disputas de la ciudad y del estado figuran entre las más observadas del ciclo electoral por su posible impacto político a nivel federal.

¿Para qué sirven las elecciones primarias?

Según NYC Votes, las internas partidarias se realizan cuando más de un aspirante busca convertirse en el representante oficial de una misma fuerza política para un determinado cargo.

La herramienta muestra la papeleta correspondiente y el lugar asignado para votar Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Quienes resulten vencedores avanzarán a la votación del 3 de noviembre, donde competirán contra los postulantes de otras agrupaciones.

Nueva York utiliza un sistema de primarias cerradas. Esto significa que cada persona solo puede intervenir en la interna de la organización política con la que está afiliada. Quienes se registran como independientes o sin afiliación no pueden emitir sufragio en estas instancias.

¿Qué cargos estarán en juego?

La composición de la papeleta varía según el domicilio del elector y su inscripción partidaria. Sin embargo, NYC Votes indicó que todos los afiliados a partidos mayoritarios encontrarán las siguientes categorías:

Contralor del Estado de Nueva York (State Comptroller)

Senado estatal

Asamblea estatal

A su vez, determinados residentes verán otras competencias del distrito en el que vivan:

Cámara de Representantes de Estados Unidos

Concejo Municipal de Nueva York (exclusivamente para los habitantes del Distrito 3)

La plataforma electoral remarca que no existe una boleta única para toda la ciudad, ya que cada zona posee una combinación propia de candidaturas.

¿Cuáles son las contiendas más observadas?

Según The New York Times, ciertos enfrentamientos concentran especial atención por la relevancia de los aspirantes y por las implicancias que podrían tener dentro del Partido Demócrata.

Entre los más destacados aparecen los correspondientes a los distritos congresuales 10, 12 y 13:

En el Distrito 10 , que abarca sectores de Manhattan y Brooklyn, compiten el excontralor de la ciudad Brad Lander y el actual representante Dan Goldman.

, que abarca sectores de Manhattan y Brooklyn, compiten el excontralor de la ciudad Brad Lander y el actual representante Dan Goldman. En el Distrito 12 , el congresista Jerrold Nadler decidió no buscar la reelección tras casi 35 años en el cargo, lo que abrió una disputa entre varios aspirantes.

, el congresista Jerrold Nadler decidió no buscar la reelección tras casi 35 años en el cargo, lo que abrió una disputa entre varios aspirantes. Mientras tanto, en el Distrito 13, que comprende áreas del norte de Manhattan y parte del Bronx, el representante Adriano Espaillat busca la reelección ante el desafío de Darializa Avila Chevalier, quien recibió el respaldo del alcalde Zohran Mamdani.

Fuera de la ciudad también existen competencias relevantes. Entre ellas figura la definición demócrata en el Distrito 17, donde se elegirá al rival del republicano Mike Lawler para noviembre, y la interna republicana del Distrito 21 para suceder a Elise Stefanik.

¿Cómo funciona la votación por orden de preferencia?

Algunas categorías utilizarán el sistema conocido como Ranked Choice Voting. De acuerdo con NYC Votes, este mecanismo permite ordenar hasta cinco opciones según el nivel de preferencia del elector, en lugar de marcar únicamente un nombre.

La modalidad se aplica en determinadas disputas municipales y busca reflejar una gama más amplia de preferencias entre los participantes. No obstante, la organización aclara que muchas categorías continúan bajo el formato tradicional, donde solo se puede seleccionar una alternativa.

No todos los electores encontrarán las mismas categorías al momento de sufragar Freepik

¿Cómo verificar la boleta y el centro de votación?

La herramienta “Find Your Poll Site” permite acceder a información personalizada antes de concurrir a votar. Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar:

Número de la vivienda

Nombre de la calle

Código postal

Una vez completado el formulario, el sistema ofrece distintos datos relevantes:

Dirección del lugar asignado para sufragar

Papeleta correspondiente al distrito

Categorías incluidas en esa boleta

Distritos electorales a los que pertenece el residente

Ubicación de los accesos adaptados

El calendario completo de las primarias de Nueva York

La programación publicada por NYC Votes establece varias fechas clave para quienes planean participar en el proceso electoral. Estas son las más importantes: