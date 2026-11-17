El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Noroeste

: 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.