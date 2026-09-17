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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
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