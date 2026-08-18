Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Noroeste

: 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.