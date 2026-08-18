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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
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