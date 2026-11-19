El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Oeste

: 3 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.