Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Este

: 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.