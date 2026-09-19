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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
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