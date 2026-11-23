El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Oeste

: 5 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 1,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.