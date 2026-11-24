El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 10,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Noroeste

: 8 a 13 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.