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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 10,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 25 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.