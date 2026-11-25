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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 9,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
Thanksgiving Day 26 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 30 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 29 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.
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