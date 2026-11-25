El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 9,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 a 10 mph, Noreste

: 7 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 30 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 29 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.