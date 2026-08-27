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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 16 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 80%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 27 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El viernes 28 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
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