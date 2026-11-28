El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 17 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 13 a 17 mph, Oeste

: 13 a 17 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 99%.