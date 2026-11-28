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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 17 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 17 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 99%.
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