Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 28 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 14 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 a 14 mph, Norte

: 8 a 14 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 46%

: 46% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.