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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
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