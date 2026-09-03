Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Suroeste

: 6 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 48%

: 48% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.