Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 70 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
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