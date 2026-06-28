Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 70 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Este

: 3 a 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.