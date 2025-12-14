Cómo comprar entradas para ver los partidos del Mundial en Nueva York

El máximo torneo de fútbol masculino del planeta, el Mundial 2026, está cada vez más cerca de disputarse. Tras el sorteo que definió los 12 grupos con 48 selecciones participantes, comenzó la cuenta regresiva para un evento que se jugará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas está Nueva York, una de las sedes más esperadas, donde las entradas para los partidos están a punto de salir a la venta en una nueva fase.

Cómo comprar boletos para los partidos del Mundial 2026 en Nueva York

Después de que se agotaran las entradas en las primeras dos instancias de venta, la FIFA anunció una tercera ronda que iniciará el 11 de diciembre de 2025.

Estados Unidos tendrá 11 ciudades sede para el Mundial 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP) Claudio Thoma - Keystone

Para los interesados en adquirir sus boletos para los encuentros que se llevarán a cabo en Nueva York y cualquiera de las otras 15 sedes del Mundial, los usuarios deberán crear una cuenta FIFA ID en la página oficial de la venta de tickets.

Asimismo, los fanáticos deben de contar con una tarjeta, ya sea de débito, crédito o prepago, habilitada con el sistema 3D Secure, para poder participar en el sorteo.

La venta estará abierta del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026. Ese mismo día, a partir de las 11:00 a. m. (ET), también se abrirá el periodo para registrarse.

Hasta entonces, el Marketplace de FIFA estará cerrado, lo que significa que no se podrán comprar, publicar, retirar ni revender entradas. El 11 de diciembre volverá a estar disponible parcialmente, y a partir del 15 de diciembre se restablecerán todos los servicios.

Cómo registrarse en FIFA ID para comprar entradas para el Mundial 2026

El FIFA ID está disponible en cualquier momento para que los aficionados puedan registrarse, y se asigna de manera única a cada usuario a través de su sitio web.

Fixture Mundial 2026

Los pasos son:

Visitar FIFA/tickets

Hacer clic en el ícono de perfil ubicado en la parte superior derecha

Seleccionar “inscribirse”

Completar el formulario con los datos personales y crear una contraseña

Aceptar términos y condiciones

Confirmar el registro mediante el enlace enviado al correo electrónico

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Nueva York

En Estados Unidos habrá 11 ciudades sede, pero el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, será una de las más importantes: recibirá un total de ocho partidos, incluyendo la gran final.

11 July 2025, USA, East Rutherford: Soccer: Club World Cup, before the final between Chelsea FC and Paris Saint-Germain. View of the MetLife Stadium. The stadium will host the final of the Club World Cup on 13.07.2025. In 2026, the stadium will host the final of the FIFA World Cup. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) picture alliance - picture alliance

En total, el inmueble tendrá cinco partidos de la fase de grupos, así como uno de dieciseisavos de final, uno más de octavos de final y la gran final de la Copa Mundial 2026, para sumar ocho duelos.

De acuerdo con el calendario de la FIFA, estas son las fechas en que se llevarán a cabo los partidos en la sede de la Gran Manzana:

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos, Grupo C)

(Fase de Grupos, Grupo C) Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)

(Fase de Grupos, Grupo I) Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)

(Fase de Grupos, Grupo I) Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos, Grupo E)

(Fase de Grupos, Grupo E) Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos, Grupo L)

(Fase de Grupos, Grupo L) Martes 30 de junio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H ( Dieciseisavos de Final , Partido 77)

, Partido 77) Domingo 5 de julio de 2026: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 ( Octavos de Final , Partido 91)

, Partido 91) Domingo 19 de julio de 2026: Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 (Final, Partido 104)

En contraste a la gran final que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, la patada inicial tendrá lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en el país latino, el jueves 11 de junio de 2026.