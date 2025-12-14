Cómo comprar entradas para ver los partidos del Mundial en Nueva York
Falta poco para que la FIFA abra el sorteo aleatorio para adquirir boletos para la Copa Mundial 2026
- 4 minutos de lectura'
El máximo torneo de fútbol masculino del planeta, el Mundial 2026, está cada vez más cerca de disputarse. Tras el sorteo que definió los 12 grupos con 48 selecciones participantes, comenzó la cuenta regresiva para un evento que se jugará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas está Nueva York, una de las sedes más esperadas, donde las entradas para los partidos están a punto de salir a la venta en una nueva fase.
Cómo comprar boletos para los partidos del Mundial 2026 en Nueva York
Después de que se agotaran las entradas en las primeras dos instancias de venta, la FIFA anunció una tercera ronda que iniciará el 11 de diciembre de 2025.
Para los interesados en adquirir sus boletos para los encuentros que se llevarán a cabo en Nueva York y cualquiera de las otras 15 sedes del Mundial, los usuarios deberán crear una cuenta FIFA ID en la página oficial de la venta de tickets.
Asimismo, los fanáticos deben de contar con una tarjeta, ya sea de débito, crédito o prepago, habilitada con el sistema 3D Secure, para poder participar en el sorteo.
La venta estará abierta del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026. Ese mismo día, a partir de las 11:00 a. m. (ET), también se abrirá el periodo para registrarse.
Hasta entonces, el Marketplace de FIFA estará cerrado, lo que significa que no se podrán comprar, publicar, retirar ni revender entradas. El 11 de diciembre volverá a estar disponible parcialmente, y a partir del 15 de diciembre se restablecerán todos los servicios.
Cómo registrarse en FIFA ID para comprar entradas para el Mundial 2026
El FIFA ID está disponible en cualquier momento para que los aficionados puedan registrarse, y se asigna de manera única a cada usuario a través de su sitio web.
Los pasos son:
- Visitar FIFA/tickets
- Hacer clic en el ícono de perfil ubicado en la parte superior derecha
- Seleccionar “inscribirse”
- Completar el formulario con los datos personales y crear una contraseña
- Aceptar términos y condiciones
- Confirmar el registro mediante el enlace enviado al correo electrónico
Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Nueva York
En Estados Unidos habrá 11 ciudades sede, pero el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, será una de las más importantes: recibirá un total de ocho partidos, incluyendo la gran final.
En total, el inmueble tendrá cinco partidos de la fase de grupos, así como uno de dieciseisavos de final, uno más de octavos de final y la gran final de la Copa Mundial 2026, para sumar ocho duelos.
De acuerdo con el calendario de la FIFA, estas son las fechas en que se llevarán a cabo los partidos en la sede de la Gran Manzana:
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos, Grupo C)
- Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos, Grupo E)
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos, Grupo L)
- Martes 30 de junio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H (Dieciseisavos de Final, Partido 77)
- Domingo 5 de julio de 2026: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 (Octavos de Final, Partido 91)
- Domingo 19 de julio de 2026: Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 (Final, Partido 104)
En contraste a la gran final que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, la patada inicial tendrá lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en el país latino, el jueves 11 de junio de 2026.
- 1
Hito histórico. Por primera vez, dos mujeres son elegidas para conducir una universidad pública más que centenaria
- 2
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar
- 3
Los escandalosos y violentos chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato que terminaron con el llanto del conductor
- 4
Elecciones en Chile: Kast llega como favorito a un balotaje contra Jara sin expectativa de sorpresas