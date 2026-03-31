México vs. Bélgica, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La selección de México disputa este martes 31 de marzo su segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo ante Bélgica, en el Soldier Field de Chicago, Illinois. El partido comienza a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT. El encuentro cierra una semana de preparación intensa para el Tri, que debutará como anfitrión en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica, y representa una de las últimas mediciones de alto nivel disponibles antes del torneo. El minuto a minuto de todos los partidos está disponible en canchallena.com.

Canales para ver México vs. Bélgica en vivo desde Estados Unidos

El partido se puede seguir en Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y la aplicación de TUDN.

También está disponible a través de fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, Univision NOW, foxsports.com, la aplicación de FOX Sports y FOX One.

Para quienes prefieren la televisión abierta, Univision es la opción principal sin costo de suscripción adicional para quienes ya cuentan con el canal en su proveedor de cable o satélite.

Bélgica llega en racha: goleó 5-2 a Estados Unidos días atrás

Los belgas vienen de golear 5-2 a la selección de Estados Unidos, en una actuación ofensiva de alto nivel.

Zeno Debast, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y Dodi Lukébakio, con doblete, fueron los anotadores del equipo europeo en ese partido.

Bélgica llega en racha: goleó 5-2 a Estados Unidos días atrás Mike Stewart - AP

Kevin De Bruyne es la figura de mayor jerarquía en la plantilla belga. Su presencia en el mediocampo representa uno de los mayores desafíos defensivos que enfrentará el Tri en esta etapa de preparación.

México llega tras el empate sin goles ante Portugal

La selección mexicana viene del empate sin goles ante Portugal, juego que dejó insatisfecha a la afición azteca y encendió las críticas al equipo de Javier Aguirre.

Aguirre aseguró que el duelo ante Bélgica es la última prueba para definir su convocatoria rumbo al Mundial 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.