Bolivia vs. Irak: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el repechaje rumbo al Mundial 2026

Irak y Bolivia se enfrentan este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, México, en la final del Repechaje Intercontinental 2, el partido decisivo que define el último cupo disponible para la Copa del Mundo 2026. El duelo es a partido único: en caso de empate al término de los 90 minutos, hay prórroga y, de ser necesario, tanda de penales. Para los bolivianos, el cruce tiene peso histórico: el país no participa en un Mundial desde Estados Unidos 1994. El minuto a minuto de todos los partidos está disponible en canchallena.com.

Horarios del partido de Bolivia en Estados Unidos y México

El partido comienza a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT. En México, el inicio está programado para las 9:00 pm tiempo del Centro.

Canales para ver Irak vs. Bolivia en vivo desde EE.UU.

Desde Estados Unidos, el partido se puede seguir por FOX Sports 1 (FS1), Telemundo y Peacock TV en televisión de pago.

en televisión de pago. Para quienes prefieren plataformas digitales, está disponible también por fuboTV, Fanatiz, ViX, foxsports.com , la aplicación de FOX Sports y FOX One .

. FOX Sports 1 y Telemundo son las opciones más accesibles para la audiencia hispana con suscripción de cable o satélite estándar.

Bolivia no participa en un Mundial desde Estados Unidos 1994 RODRIGO OROPEZA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bolivia llega con ventaja anímica; Irak, con dificultades logísticas

Bolivia avanzó a la final al superar 2-1 a Surinam, con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros. Irak, en cambio, accedió directamente a la final por su mejor posición en el ranking FIFA, sin necesidad de disputar la semifinal.

Sin embargo, Irak atravesó serios problemas para llegar a México. Según reportó CNN, el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a la delegación iraquí a realizar parte del trayecto por tierra antes de poder abordar un vuelo hacia Monterrey.

El ganador del partido se suma al Grupo I del Mundial 2026, que ya tiene confirmadas a Francia, Senegal y Noruega.

La única vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en un amistoso en 2018, que terminó 0-0.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.