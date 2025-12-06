Dónde juega México los partidos del Mundial 2026 vs. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D

El sorteo del Mundial 2026 ya definió la conformación de los grupos para la primera ronda del torneo. En lo que respecta al Grupo A, la Selección de México se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). Cada una de las selecciones jugará tres partidos durante esta fase, y los dos mejores avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de que también lo haga un tercer equipo con buenos números.

Dónde jugará México los partidos del Mundial 2026

Las sedes estarán repartidas entre los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), y se espera una fuerte presencia de aficionados. La selección mexicana jugará sus partidos de la primera fase en:

Jueves 11 de junio de 2026, México vs. Sudáfrica, Estadio Ciudad de México .

. Jueves 18 de junio de 2026, México vs. Corea del Sur, Estadio Guadalajara, Jalisco .

. Miércoles 24 de junio de 2026, México vs. ganador del Repechaje UEFA D, Estadio Ciudad de México .

. LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).

La Copa Mundial 2026 será la primera en contar con un total de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, que disputarán 104 partidos.

El Estadio Azteca es una de las sedes donde jugará México en el Mundial 2026 (FIFA)

El debut de la selección azteca será en el partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, en la capital del país, frente al combinado de sudafricano.

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda

Todas las sedes del Mundial 2026

En total, se jugarán 104 partidos distribuidos en los tres países anfitriones de la Copa Mundial 2026, en un total de 16 ciudades sedes, de acuerdo con la FIFA.

El listado de todas las sedes del Mundial 2026 es el siguiente:

Estadios de México

Ciudad de México, Estadio Azteca (83,264) : tres partidos de fase de grupos, incluyendo el debut de la Selección de México y un partido más del Tri; un partido de dieciseisavos de final, un partido de octavos de final.

: tres partidos de fase de grupos, incluyendo el debut de la Selección de México y un partido más del Tri; un partido de dieciseisavos de final, un partido de octavos de final. Guadalajara, Estadio Akron (46,355) : cuatro partidos de fase de grupos, incluido uno de la Selección local.

: cuatro partidos de fase de grupos, incluido uno de la Selección local. Monterrey, Estadio BBVA (51,000): tres partidos de fase de grupos; un partido de dieciseisavos de final.

El Estadio Azteca será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 (ProtoplasmaKid)

Estadios de Canadá

Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores . Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos.

cuenta con una capacidad de . Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos. BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

Estados Unidos

Estadio de Atlanta﻿: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.

tiene capacidad para Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales. Estadio de Boston : capacidad de 65 mil hinchas . Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

: capacidad de . Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final. Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

presenta una capacidad para y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal. Estadio de Houston : posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

: posee una capacidad de y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas . Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

presenta capacidad de . Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final. Estadio de Los Ángeles ﻿: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

﻿: cuenta con capacidad para y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final. Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas . Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.

dispone de una capacidad de . Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto. Estadio de Nueva York y Nueva Jersey﻿: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final .

capacidad para Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y . Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos . En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.

presenta una capacidad para . En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final. Estadio del Área de la Bahía de San Francisco ﻿: tiene una capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.

﻿: tiene una capacidad para Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final. Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil simpatizantes y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

El fixture de México en el Mundial 2026