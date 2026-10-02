Confirmado por la MTA: el tren entre Brooklyn y Manhattan que deja de funcionar desde la noche del 2 de octubre

La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) confirmó en una alerta que el tren L del metro, que opera entre Brooklyn y Manhattan, deja de funcionar parcialmente desde la noche del 2 de octubre. La interrupción seguirá vigente durante todo el fin de semana y el servicio volverá a estar activo el lunes 5, antes de una segunda suspensión.

El tren entre Brooklyn y Manhattan que deja de funcionar desde la noche del 2 de octubre

En su portal oficial, la MTA publicó una alerta en la que indicó que la línea L del metro no operará entre Lorimer St, Brooklyn y 8 Av, Manhattan desde las 23.15 hs (hora del este) del viernes 2 de octubre hasta las 5 hs del lunes 5 del mismo mes. El servicio tampoco estará disponible el fin de semana siguiente, del viernes 9 al lunes 12.

Durante el próximo fin de semana, el tren L operará únicamente en Brooklyn entre Canarsie-Rockaway Pkwy y Lorimer St, según advirtió la MTA Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

De este modo, el tren L operará únicamente en Brooklyn entre Canarsie-Rockaway Pkwy y Lorimer St (su última parada temporal), con una frecuencia aproximada de cada ocho minutos durante el día y la tarde/noche.

Las autoridades advirtieron que esta medida en el servicio de transporte afecta a una o más estaciones accesibles para personas con discapacidad, y es posible que estas alternativas de viaje no sean totalmente accesibles.

En ese sentido, indicaron que la interrupción corresponde al desarrollo de obras para implementar mejoras en las comunicaciones y a trabajos en las vías.

Tren L de Nueva York: autobuses gratuitos y líneas alternativas durante el corte

En el mismo aviso, la MTA señaló que están disponibles las siguientes alternativas de viaje para los pasajeros afectados por la suspensión temporal del servicio:

En Brooklyn : autobuses de enlace gratuitos ( T422 ) con paradas en Lorimer St/Metropolitan Av, Bedford Av, Marcy Av, Hewes St y Broadway.

: autobuses de enlace gratuitos ( ) con paradas en Lorimer St/Metropolitan Av, Bedford Av, Marcy Av, Hewes St y Broadway. Entre Brooklyn y Manhattan : las líneas de tren A y J mediante transferencia en Broadway Junction . Además, la línea M se extiende hasta la estación 96 St durante estos trabajos.

: las líneas de tren mediante transferencia en . Además, la línea se extiende hasta la estación 96 St durante estos trabajos. En Manhattan: autobuses gratuitos de enlace L92 y autobuses M14A a lo largo de la calle 14 (entre 1 Av, 6 Av, 8 Av y la estación Delancey St-Essex St).

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Cómo ver las alertas de viaje de la MTA en Nueva York

El anuncio de la interrupción del servicio de la línea L fue publicado por la MTA en su página oficial de alertas. Al ingresar al portal, el usuario puede consultar los cambios previstos en los servicios de metro, autobús, Long Island Rail Road y Metro-North Railroad, tanto actuales como futuros, que puedan afectar a sus desplazamientos.

En primer lugar, debe seleccionar el transporte entre cuatro categorías: metro (todas las líneas); autobús (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island y Queens); Long Island Rail Road (todas las rutas); y Metro-North Railroad (todas las rutas). Una vez elegida la categoría, debe especificar la línea o ruta.

En el portal oficial de la MTA, las personas pueden observar las alertas vigentes para los cambios de servicio de metro, autobús, Long Island Rail Road y Metro-North Railroad MTA

Además, la persona también puede elegir si quiere ver la alerta vigente actualmente; una suspensión que comenzará a la noche, al día siguiente o el próximo fin de semana; o una interrupción a futuro, en una fecha determinada.

Por último, la agencia de transporte habilita la opción de registrarse para recibir alertas en tiempo real y sobre cambios planificados en el servicio directamente en la bandeja de entrada.