Confirmado por la MTA: el beneficio de US$50 en OMNY para quienes pagan esta multa a tiempo en Nueva York

En Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) aplica un esquema de normas de conducta que incluye un beneficio de 50 dólares para ciertos infractores. El crédito se aplica, por regla general, a la segunda infracción por ingresar sin pagar dentro de un período de cuatro años, cuando la multa de US$100 se abona completa y a tiempo.

El beneficio de US$50 en OMNY para quienes pagan esta multa a tiempo en Nueva York

En uno de los sistemas de metros y transporte público más transitados en el mundo, la MTA dispone de una guía que detalla las normas de conducta y seguridad vigentes. Allí, establece un mecanismo de compensación económica para los infractores que utilizan el servicio sin pagar.

El beneficio de US$50 de la MTA está disponible para quienes pagan a tiempo la multa por ingresar a las instalaciones o vehículos de Nueva York sin pagar el pasaje Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Según la normativa de la MTA, la penalización por ingresar a las instalaciones o vehículos sin pagar el pasaje (regla 1050.4a) se determina según el historial del pasajero dentro de un periodo de cuatro años de la siguiente manera:

Primera infracción: se emite únicamente una amonestación (warning), sin aplicar una sanción económica.

se emite únicamente una (warning), sin aplicar una sanción económica. Segunda infracción: se impone una multa de US$100 . No obstante, la MTA otorga un crédito de US$50 en el sistema OMNY a los usuarios que realicen el pago completo de la sanción a tiempo. Adicionalmente, las personas inscritas en el programa de tarifa reducida Fair Fares al momento de la infracción obtienen un descuento del 50%, mientras que los nuevos inscritos en el programa obtienen la exoneración total del pago.

se impone una . No obstante, la MTA otorga un a los usuarios que realicen el pago completo de la sanción a tiempo. Adicionalmente, las personas inscritas en el programa de tarifa reducida Fair Fares al momento de la infracción obtienen un descuento del 50%, mientras que los nuevos inscritos en el programa obtienen la del pago. Tercera infracción en adelante: la sanción aumenta a US$150. Se aplican de igual forma las reducciones a la mitad o exoneraciones totales para beneficiarios de Fair Fares.

Para hacerse acreedor del saldo, la persona debe pagar la multa de US$100 en su totalidad y dentro del plazo oficial fijado en la citación. Una vez procesado el pago, los US$50 se acreditan en la cuenta o tarjeta OMNY del usuario para ser utilizados en futuros viajes en autobús o metro.

En el sistema de transporte público de la Gran Manzana, OMNY permite abonar el viaje sin contacto. Para eso, se puede utilizar una tarjeta de crédito o débito contactless, un teléfono inteligente o un reloj con billetera digital directamente a los lectores electrónicos ubicados en los torniquetes o autobuses.

Bajo la normativa de la MTA, los US$50 se acreditan en la cuenta o tarjeta OMNY del usuario Captura de pantalla Youtube mtainfo

Qué pasa si un infractor se demora en pagar la multa en Nueva York

La guía establece que cuando una persona se demora en responder o pagar la citación, pierde el derecho al crédito de US$50 en OMNY.

Asimismo, por la falta de respuesta o comparecencia oportuna ante la Transit Adjudication Bureau, la autoridad puede imponer una penalidad civil adicional de hasta US$50 sobre el monto de la multa.

En términos prácticos, abonar la multa a tiempo por una segunda falta implica el pago de US$100 y permite recuperar US$50 en saldo para pasajes. En cambio, pagar tarde puede hacer que la sanción total ascienda hasta los US$150 sin ningún tipo de reembolso en transporte.

El sistema europeo que implementará la MTA en Nueva York para asegurar que todos paguen su boleto

Las principales tarifas de multas de la MTA por otras conductas prohibidas en Nueva York

El cuadro publicado por la MTA en la guía oficial de infracciones de la NYCTA contempla montos fijos para diversas faltas en estaciones, vagones y autobuses:

Fraude con medios de pago: la venta no autorizada de pases o tarjetas de transporte conlleva una multa de US$60 , mientras que el uso no autorizado de medios de pago se sanciona con US$75.

la venta no autorizada de pases o tarjetas de transporte conlleva una multa de , mientras que el uso no autorizado de medios de pago se sanciona con Saneamiento e higiene: tirar basura, escupir, orinar o defecar en las instalaciones se penaliza con US$100 . Fumar o usar cigarrillos electrónicos tiene una multa de US$50 , y transportar envases abiertos con líquidos implica un cobro de US$25 .

tirar basura, escupir, orinar o defecar en las instalaciones se penaliza con . Fumar o usar cigarrillos electrónicos tiene una multa de , y transportar envases abiertos con líquidos implica un cobro de . Seguridad e integridad del servicio: realizar grafitis o vandalizar propiedad pública supone una multa de US$75. Transitar entre vagones del metro en movimiento a través de las puertas extremas se sanciona con US$75. Portar armas de fuego o explosivos conlleva una multa administrativa de US$100.