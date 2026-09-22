Confirmado por la MTA: la estrategia para cobrar multas de hasta US$100 a quienes no paguen su boleto en Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) prueba una nueva modalidad para controlar la evasión de tarifas en los buses de Nueva York. Los equipos de inspección utilizan dispositivos de validación a bordo (OVD, por sus siglas en inglés) para comprobar si un pasajero pagó con OMNY, incluso mientras el vehículo continúa en movimiento.

Así funciona el nuevo control de la MTA con OMNY en los buses

En un informe sobre evasión, la MTA informó que los equipos EAGLE utilizan los dispositivos para verificar el pago realizado mediante OMNY, una tarjeta de transporte o una tarjeta bancaria sin contacto.

El sistema permite determinar si el pasajero cuenta con una tarifa válida y, en caso contrario, iniciar el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con CBS News, la tecnología no es completamente nueva. La MTA comenzó a utilizar los OVD en un programa piloto en 2020 en rutas de Select Bus Service (SBS) y en 2025 aprobó ampliar su implementación a líneas regulares.

Según CBS News, el piloto busca evaluar los controles realizados mientras el bus continúa en movimiento, frente al procedimiento que requiere detener el vehículo para identificar al pasajero y emitir una citación.

Cómo verifica la MTA el pago con OMNY a bordo de los buses

La MTA indicó que los equipos EAGLE están integrados por inspectores civiles que controlan el pago de las tarifas. El OVD es un dispositivo portátil que permite comprobar si el medio utilizado por el pasajero registró el pago correspondiente.

Si el sistema indica que no hubo pago, los inspectores pueden emitir una advertencia o una citación ante el Transit Adjudication Bureau.

La agencia también amplió la presencia de los equipos EAGLE en las líneas locales. Según documentos de la MTA, la estrategia comenzó a reforzarse en 2024 con controles dirigidos a las zonas y recorridos que registraban mayores niveles de evasión de tarifas.

La MTA prueba dispositivos que verifican el pago de los boletos con OMNY mientras los buses circulan y pueden generar multas de hasta US$150 MTA

Multas por evasión de tarifa en Nueva York: pueden llegar a US$150

Desde enero de 2025, el esquema de sanciones contempla una advertencia para la primera infracción. La segunda infracción puede derivar en una multa de US$100, mientras que una tercera infracción o las posteriores pueden alcanzar los US$150.

En determinados casos existen reducciones para quienes utilizan el programa Fair Fares. La MTA informó que durante la primera mitad de 2025 aproximadamente el 85% de las infracciones por evasión de tarifas terminó en una alerta y no en una multa.

La medida busca reducir el impacto de los controles sobre los tiempos de recorrido y aumentar el cumplimiento del pago. La MTA señaló que la evasión en los buses representa una pérdida de ingresos para el sistema.

La MTA de Nueva York aplica multas a pasajeros que incumplen las normas de uso del transporte público Freepik

La MTA estimó pérdidas de US$315 millones por evasión en los buses durante 2022. En el primer trimestre de 2026, la evasión en los buses locales se ubicó en 48,2%, según datos citados por la MTA.

El objetivo de la nueva modalidad es comprobar si los controles pueden agilizar los controles sin interrumpir el recorrido del bus, mientras se mantiene la capacidad de detectar a quienes viajan sin pagar.