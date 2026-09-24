La MTA estudia un cambio clave en el transporte para pagar menos por el subway de Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) evalúa introducir cambios en su sistema de tarifas mediante OMNY, la plataforma utilizada para pagar viajes en el subway y los autobuses. Entre las alternativas bajo análisis figuran nuevos límites que permitirían obtener viajes sin costo adicional después de alcanzar determinado nivel de gastos.

OMNY: cómo funcionaría el nuevo tope tarifario de 30 días de la MTA

Actualmente, OMNY aplica un tope de US$35 durante siete días: una vez alcanzado ese monto, los viajes posteriores dentro del período no generan cargos adicionales. La agencia analiza extender este mecanismo a períodos más amplios y también incorporar un límite diario.

La forma de pago del transporte público de Nueva York, OMNY, reemplazó a la MetroCard Captura de pantalla Youtube mtainfo

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, confirmó que la entidad comenzó a estudiar distintas estructuras tarifarias junto con su junta directiva. “Acabamos de empezar. Hay diferentes maneras de utilizar la tecnología que tenemos ahora”, explicó durante una entrevista con la Comisión de Presupuesto Ciudadano.

La propuesta apunta a utilizar la tecnología de OMNY para aplicar descuentos automáticos, sin que los pasajeros tengan que desembolsar por adelantado el precio completo de un pase ilimitado.

Una de las alternativas consiste en establecer un tope tarifario de 30 días. El pasajero continuaría con el abono de cada viaje hasta alcanzar el monto equivalente al de un pase mensual.

A partir de ese momento, los desplazamientos siguientes dentro del período correspondiente no generarían nuevos cargos. El sistema mantendría así una lógica similar a la del límite semanal, pero aplicada durante un ciclo más extenso.

La iniciativa también responde a una demanda registrada entre los usuarios. Una encuesta del Permanent Citizens Advisory Committee (PCAC) indicó que el 64% de los pasajeros consultados apoya un tope de 30 días. Otro 52% manifestó interés en contar con un límite diario, mientras que el 76% pidió transbordos gratuitos con otros medios de transporte.

La MTA está evaluando una reestructuración de sus tarifas Fotomontaje editado con IA

Los problemas de OMNY que reportaron usuarios del subway

La transición que lleva la MTA hacia OMNY no estuvo exenta de inconvenientes. La encuesta del PCAC registró una calificación promedio de 3,43 sobre cinco para la experiencia general. El 54% de los participantes la calificó con cuatro o cinco puntos, principalmente por la posibilidad de pagar con tarjetas o teléfonos.

Sin embargo, aproximadamente el 74% señaló haber experimentado algún inconveniente técnico. Entre los problemas mencionados aparecieron lectores que rechazaron tarjetas o teléfonos, cobros realizados con demora y cargos considerados duplicados o adicionales. También hubo usuarios que indicaron que el límite semanal no se aplicó correctamente.

El servicio de atención recibió una valoración promedio de 2,21 sobre 5. Del 22% de los encuestados que presentó una queja, el 68% afirmó que su inconveniente no fue resuelto. La MTA también ha trabajado con Cubic para mejorar la información que muestran los lectores y permitir que los pasajeros consulten el saldo y el avance hacia el tope tarifario.

Cuánto podría aumentar la tarifa del subway de Nueva York en marzo de 2027

El análisis de OMNY se produce mientras la MTA contempla un aumento del 4% en marzo de 2027 para las tarifas del metro y los autobuses, además de los peajes de puentes y túneles. Con una base actual de US$3, el incremento sería de 12 centavos de dólar, aunque el valor final dependería del redondeo utilizado por la agencia, según lo retomado por CBS News.

“A diferencia de muchas agencias estatales, el previsible aumento de costes de la MTA no está incluido en el presupuesto estatal”, dijo Lieber en la Comisión de Presupuesto Ciudadano.

“Cuando la autoridad necesita más fondos estatales para subsanar las deficiencias estructurales, se presenta como si la MTA estuviera en crisis, incluso si estamos haciendo un buen trabajo para ser mucho más eficientes”, explicó.

El ajuste todavía requiere completar el proceso correspondiente, que incluye la presentación del plan definitivo, audiencias públicas y una votación de la junta directiva. El esquema financiero también contempla otro incremento del 4% para 2029, dentro de la política de revisiones tarifarias periódicas.